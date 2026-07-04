Adıyaman merkez İndere Bölgesi'nde seyir halindeki şehir içi yolcu otobüsünde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan iki yolcuyu sakinleştirmek isteyen otobüs sürücüsü aracı durdurdu. Ancak tarafların otobüs içerisinde birbirlerine saldırmasıyla kavga büyürken, araçta bulunan küçük çocuklar korkuyla çığlık attı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga sırasında taraflardan biri, zorlanması sonucu aniden açılan otobüs kapısından aşağı düştü. Yaşanan arbedeye otobüsteki yolcuların müdahale etmesiyle taraflar ayrılırken, kavga sona erdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez İndere Bölgesi'nde şehir içi yolcu otobüsünde meydana geldi.

Otobüste yolculuk yapan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine sürücü aracı durdurarak tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

İki kişi bu kez otobüs içerisinde birbirlerine saldırdı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga sırasında araçta bulunan küçük çocuklar korkuyla çığlık attı.

Kavga sırasında taraflardan biri, zorlanan kapının aniden açılması üzerine otobüsten aşağı düştü. Otobüsteki yolcuların araya girerek taraflara müdahale etmesinin ardından kavga sona erdi.