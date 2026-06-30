Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirken, yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Ferdi E. yönetimindeki 34 GOF 974 plakalı araç ile Mehmet Gazi İ. idaresindeki 02 AP 906 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Nevin İ. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.