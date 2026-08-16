Adıyaman'da İndere TOKİ yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet İndere TOKİ yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan Metehan Y. ile Can Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Metehan Y. ve Can Ö., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.