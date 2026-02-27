Türk halk müziğini ve Türk kültürünü İrlanda’da tanıtmayı amaçlayan Stokes, bu alanda gönüllü olarak birçok projeye imza atmıştır.

Müzik kariyeri boyunca İrlanda ve Avrupa’nın farklı şehirlerinde sahne alan Aslı Stokes, 15 yıl önce İrlanda’daki ilk Türk halk müziği topluluğunun kurulmasına öncülük etmiştir. Aynı zamanda kültürel etkinlikleri kapsayan belediye komitelerinde de aktif görevler üstlenmektedir. Sanatı aracılığıyla iki ülke arasında kültürel bir köprü kurmayı hedefleyen sanatçı, çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmaktadır.

Son olarak yayımlanan 5. single’ı ile İrlanda radyolarında yer almaya başlayan Stokes, aynı zamanda İrlanda radyolarında söyleşilere katılan ilk Türk sanatçı olmuştur. Bu söyleşilerde hem yeni çalışmasını tanıtmış hem de Türk müziğini İrlandalı dinleyicilerle buluşturmuştur.

Aslı Stokes, müzik ve kültür alanındaki gönüllü çalışmalarına devam ederek Türkiye ile İrlanda arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmeyi sürdürmektedir.