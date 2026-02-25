Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı "Maarifin Kalbinde Ramazan" mottosu ile düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Ramazanlar" konulu programa Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel konuk oldu.

Ramazan ayının toplumdaki yeri, önemi ve bu ayda yaşanan gelenek ve görenekler üzerine bir sohbet yapan Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, eski Ramazanları, unutulan değerleri, gelenek ve görenekleri anlattı.

Ramazan ayının oluşturduğu manevi iklimin insanlar üzerindeki etkisi, toplumsal huzur ve barışa katkısı, yardımlaşma ve dayanışmayı arttırması konularına da değinilen programda, geçmişe dair aileler, komşular ve çocukların yaşantılarından misaller verilerek günümüze getiremediğimiz değerlerle ilgili örnekler verdi.

Öğrencilerin dikkatle dinlediği ve soruları ile katkı sunduğu program sonunda okul müdürü Abdulkerim Işık teşekkür konuşması yaparak kendi çocukluğundan da örnekler verdi. Programdan sonra öğrencilerle birlikte iftar yapılarak hayır dualarda bulunuldu.