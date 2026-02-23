Adıyaman'da işlemler İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ve iç sularda faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi amacıyla hazırlanan 'Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2024/27)', 5 Eylül 2024 tarihli ve 32653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tebliğ kapsamında 2026 yılında küçük ölçekli balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemelere ilişkin iş ve işlemler, belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından sürdürülüyor.

Başvurular 10 Nisan'da Sona Erecek

2026 yılı desteklerinden yararlanmak isteyen ve 'Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi'ne sahip balıkçıların, 26 Ocak-10 Nisan 2026 tarihleri arasında İl veya İlçe Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor.

Adıyaman'da da destekleme sürecinin devam ettiği, başvuruların ilgili müdürlükler aracılığıyla alındığı bildirildi.

