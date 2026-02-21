Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını açıkladı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olmak üzere fitre miktarının kişi başı günlük 240 TL olarak belirlendiği bildirildi. Açıklamada, fitre miktarının belirlenmesinde bir kişinin günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak tutarın esas alındığı ifade edildi.

Toplantının, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Belirlenen tutarın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddeleri şeklinde de ayni olarak ödenebileceği belirtilen açıklamada, söz konusu miktarın asgari tutar olduğu, imkânı bulunanların daha fazla verebileceği ifade edildi.

Buna göre, 2026 yılı için bir günlük oruç fidyesi de 240 TL olarak uygulanacak. Ramazan ayı boyunca oruç tutamayan ve fidye vermesi gereken kişiler, tutamadıkları her gün için bu miktarı ödeyecek. 30 günlük fidye bedeli ise 7.200 TL olarak hesaplanıyor.

Fitrenin, Ramazan ayı içerisinde bayram namazından önce verilmesinin uygun olduğu, ancak bayramdan önce de verilebileceği hatırlatıldı. Fitre ve fidyelerin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

