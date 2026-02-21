'Lahmacunu Azerbaycan'a biz sevdirdik'

Ailelerinin Azerbaycan serüveninin 1990'lı yılların başına dayandığını belirten Büyükfırat, şu ifadeleri kullandı:

'Babam 1992 yılında, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin en çetin günlerinde Bakü'ye geldi. O günden bu yana tek gayemiz bu ülkenin gelişimine katkı sunmak oldu. 1996 yılında ise Büyükfırat markasını kurarak Bakü'de hizmet vermeye başladık. Azerbaycan'da lahmacunu biz öğrettik, biz sevdirdik.'

İlk yılların zorlu geçtiğini ifade eden Büyükfırat, sabır, kalite ve istikrarlı çalışma sayesinde markanın kısa sürede Bakü'nün damak hafızasında yer edindiğini belirtti. Bugün şehirde faaliyet gösteren pek çok restoran işletmecisinin bir dönem Büyükfırat çatısı altında yetiştiğini vurgulayan Büyükfırat, 'Bakü'de gördüğünüz birçok önemli restoranın işletmecisi adeta Büyükfırat okulunun mezunudur. Bununla gurur duyuyoruz' dedi.

'Azerbaycan'da açılan ilk yabancı lokantayız'

Büyükfırat Restoranı'nın Azerbaycan'da açılan ilk yabancı lokanta olduğunu ifade eden Mehmet Ali Büyükfırat, bunun kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Restoranlarda yetişen ustaların önemli bir bölümünün Azerbaycanlı olduğunu belirten Büyükfırat, bu ustaların daha sonra farklı şehirlerde kendi işletmelerini kurarak sektöre katkı sunduğunu kaydetti.

'Biz yalnızca yemek sunmadık; bir kültür, bir anlayış ve bir meslek disiplini kazandırdık' diyen Büyükfırat, iki ülkenin damak tadını da birbirine yakınlaştırdıklarını ifade etti.

Lumi Cafe ve 'Göbeklitepe Salonu'

Büyükfırat markasının yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiğini belirten iş insanı, Bakü'de açılan Lumi Cafe'nin özellikle gençlere ve üniversite çevresine hitap eden bir konseptle tasarlandığını söyledi. İlimler Caddesi olarak bilinen ve üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede en çok tercih edilen mekânlar arasında yer aldıklarını dile getirdi.

Lumi Cafe'nin bir salonuna 'Göbeklitepe Salonu' adını verdiklerini belirten Büyükfırat, bu tercihin bilinçli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Göbeklitepe, insanlık tarihinin en önemli miraslarından biri. Böyle bir ismi Bakü'de yaşatmak, kültürel bağlarımızı güçlendirmek adına anlamlı bir adım oldu.'

Enerji yatırımları ve yatırım ortamı

Azerbaycan'ın bölgesinde güçlü ve güven veren bir devlet konumunda olduğunu belirten Büyükfırat, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji yatırımları sayesinde ülkenin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

'Azerbaycan güvenli ve modern bir ülke. Yatırım yapmak isteyenler için istikrarlı bir zemin sunuyor' diyen Büyükfırat, aile olarak farklı sektörlerde de yatırımlarının bulunduğunu ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan ekonomik dayanışması

Mehmet Ali Büyükfırat, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları Derneği çatısı altında iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini de belirtti. Dernek faaliyetlerinin iş dünyasında önemli bir sinerji oluşturduğunu söyledi.

Azerbaycan halkının Türkiye'ye büyük ilgi duyduğunu vurgulayan Büyükfırat, Türk televizyon kanallarının, dizilerin ve siyasi gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

'Türkiye'ye olan ilgi burada çok yüksek. Ancak Türkiye'nin de Azerbaycan'a aynı hassasiyetle yaklaşması gerekiyor. Bu kardeşliği her alanda güçlendirmeliyiz.'

'İki devlet, bir millet'

Bakü'deki üniversitelerin eğitim düzeyine de değinen Büyükfırat, Türkiye'den çok sayıda öğrencinin Azerbaycan'da eğitim gördüğünü ve mezuniyet sonrası bir kısmının ülkede kalarak yatırım yaptığını ya da farklı sektörlerde çalıştığını ifade etti.

Sözlerini, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaparak tamamlayan Mehmet Ali Büyükfırat, 'Azerbaycan ile Türkiye iki devlet ama tek millettir. Biz de bu anlayışla, yıllardır burada sadece ticaret yapmıyor; gönül bağı kuruyor, kardeşliğimizi büyütüyoruz' dedi.

Bakü'de küçük bir işletmeyle başlayan yolculuk, bugün yalnızca bir restoran zincirinin başarısı değil; Türkiye ile Azerbaycan arasında kurulan ekonomik ve kültürel dayanışmanın örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Büyükfırat markası ise bu sürecin yaşayan aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak : PERRE