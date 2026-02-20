Adıyamanlı hayırsever Mehmet Ulum, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine başladı.Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürüttüğü çalışmalarla bilinen Ulum'un, Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren sahada bizzat dağıtmaya başladı.

Deprem sonrası konteyner kentlerde ve hasarlı mahallelerde yaşamlarını sürdüren vatandaşlara yönelik çalışmalar gerçekleştiren Ulum, hazırlanan gıda kolileri, temel ihtiyaç malzemeleri ve hijyen paketlerini kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yardımların öncelikli olarak yetim, yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan vatandaşlara yapıldığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, Ulum'un uzun yıllardır sürdürdüğü yardım faaliyetlerinin deprem sonrasında daha da önem kazandığını belirterek teşekkür etti. Vatandaşlar, yardımların doğrudan ulaştırılmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Ulum, desteklerin yalnızca gıda yardımıyla sınırlı olmadığını ifade etti. Çocuklara çeşitli hediyeler verildiği, ailelere ise nakdi destek sağlandığı bildirildi. Ulum, yaptığı açıklamada, 'Adıyaman ilimiz zor günler yaşadı. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için en önemli fırsatlardan biridir' ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde yardım faaliyetlerinin süreceği, programın Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceği ve bayram öncesinde çocuklara yönelik özel bir destek organizasyonu planlandığı bildirildi.

Kaynak : PERRE