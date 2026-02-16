Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı), vefatının birinci yıl dönümünde Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenecek programla anılacak. 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.30'da TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek anma gecesinde, sanat dünyasından birçok isim usta sanatçının eserlerini seslendirecek. Programın sunuculuğunu Latif Doğan üstlenecek.

Anma programında; Aynur Polat, İmran Tabala, Yağız, Dellal Metin, Mahmut Karadağ, Kemal Arda, Şahap Akagün, Mehmet Aslan, Hüseyin Delibalta, Mehmet Eryılmaz, Hüseyin Ekinci, Haydar Karaaslan, Ömer Çapar ve Sedat Reçber sahne alacak. Programda Kahtalı Mıçe ile özdeşleşen türküler seslendirilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, anma programına ilişkin yaptığı açıklamada, Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Başkan Tutdere, 'Kahtalı Mıçe, bu toprakların sesiydi. Türküleriyle sevinçlerimizi, acılarımızı ve hasretimizi dile getirdi. Vefatının birinci yılında onu memleketinde, hemşehrileriyle birlikte anacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı programa davet ediyorum' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE