Türkiye'nin önde gelen ikinci el araç değerleme platformlarından Otocars'ın Adıyaman Şubesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, işletmeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Varol yaptığı açıklamada, 'İlimize değer katacak bu yatırımın hayırlı olmasını temenni ederek hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim. Adıyamanımız için üretmeye, istihdam oluşturmaya ve şehrimizi hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE