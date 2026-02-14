Program; şehitlik ziyareti, Cuma namazı, kurban kesimi ve teşkilat toplantısıyla devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı görevine atanan İsmail Gümüş için kapsamlı ve yoğun katılımlı bir karşılama programı düzenlendi. Şanlıurfa–Adıyaman yol ayrımında gerçekleşen programa Merkez İlçe Başkanı, ilçe başkanları, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı yöneticileri, parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Yaklaşık 200 araçlık konvoy eşliğinde gerçekleşen karşılama programı, şehir girişinde adeta gövde gösterisine dönüştü. Teşkilat mensupları birlik ve beraberlik mesajları verirken sık sık destek sloganları atıldı.

Karşılama programının ardından konvoy eşliğinde şehir merkezine hareket edildi. Atatürk Bulvarı istikametinden Yeni Mezarlık’a geçen heyet, burada Şehitlik ve Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Aziz şehitler ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Program kapsamında Cuma namazına da iştirak eden İl Başkanı İsmail Gümüş ve beraberindeki teşkilat mensupları, camide kılınan cenaze namazına katılarak merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretlerin ardından parti il binasına geçildi. Burada kurban kesimi gerçekleştirilerek hayırlı olsun duaları edildi. Kurban merasiminin ardından İl Başkanlığı toplantı salonunda teşkilat buluşması yapıldı.

Toplantıda konuşmasına başlamadan önce Bilge Lider Dr.Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten İl Başkanı İsmail Gümüş, teşkilata birlik ve istişare mesajı verdi. “Birlik ve beraberlik içinde, davamıza yakışır bir şekilde çalışacağız. Kapımız herkese açık olacak; istişare kültürüyle hareket edeceğiz” diyen Gümüş, geçmiş dönemlerde görev yapmış il başkanlarına da teşekkür etti.

Gümüş konuşmasında, “Geçmişten bugüne kadar görevi devreden tüm il başkanlarıma teşekkür ediyorum. Onların emekleri ve katkıları bizler için kıymetlidir. Bu görevi bir adım daha ileriye taşımak için azimle, kararlılıkla çaba ve gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Teşkilatın tüm kademeleriyle omuz omuza çalışacaklarını belirten Gümüş, MHP’nin Adıyaman’daki teşkilat yapısını daha da güçlendireceklerini vurguladı.

Muhabir: Adıyamanlılar Net