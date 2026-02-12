Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, Türkiye'nin ağır sorunlarla mücadele ettiği bir dönemde 'siyasi bir vagon' olmanın doğru olmadığını ifade etti. Ağıralioğlu, 'Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz' dedi.

'Bizim ittifakımız milletimizledir'

Açıklamasında 'ittifak' kavramına farklı bir çerçeve çizen Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin ittifakını anketlerde 'kararsızlar' başlığı altında toplanan seçmenle tanımladı. Bu kesimin kararsızlığının bir tercih değil, bir itiraz olduğunu belirten Ağıralioğlu, memnuniyetsizliğin zayıflık değil bir uyanış olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Ağıralioğlu, 'Bugün Türkiye'nin en büyük siyasi gücü, sesi henüz temsil edilmemiş bu sessiz çoğunluktur' ifadelerini kullandı.

'Tamamen müstakil ve bağımsız'

Anahtar Parti'nin siyasi duruşuna ilişkin net bir mesaj veren Ağıralioğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

'Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir.'

Ağıralioğlu'nun açıklaması, son dönemde kamuoyunda tartışılan olası ittifak senaryolarına yönelik Anahtar Parti'nin tutumunu netleştiren bir mesaj olarak değerlendirildi.

Kaynak : PERRE