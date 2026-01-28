CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ziyarete CHP Ekonomi Poitikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politikaları Kurulu Başkanı Seyit Torun ile Çalışma Sosyal Güvenlik Politikaları Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer katılacak.

Program kapsamında CHP heyetinin kentte çeşitli temaslarda bulunacağı ve vatandaşlarla bir araya geleceği bildirildi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı, ziyaretin 29 Ocak Perşembe günü gerçekleştirileceğini belirterek, Adıyamanlıları buluşmaya davet etti.

Kaynak : PERRE