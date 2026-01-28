CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel ve beraberindeki heyetle birlikte Savaş ailesini ziyaret etti. Ziyarette, 5'i çocuk toplam 7 kişinin bir odada yaşam mücadelesi verdiği, çocuklardan birinin böbrek nakli sonrası hastanede tedavi gördüğü, diğer çocukların ise temel ihtiyaçlar olmadan eğitim hayatını sürdürmeye çalıştığı ifade edildi.

Tek Odada 7 Can: Eğitim ve Sağlık Mücadelesi

Yaşları 6 ile 14 arasında değişen beş çocuk; 80 yaşındaki büyükbabaları Haydar Savaş ve 75 yaşındaki babaanneleri Nigar Savaş ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Ailenin bir çocuğunun böbrek nakli olduğu ve halen hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, diğer çocukların ise beslenme çantası dahi olmadan okula gittiği belirtildi.

Vakkas Acar: 'Sosyal Belediyecilik Tablet Dağıtmak Değildir'

Aileyi ziyaret eden CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel ve beraberindeki heyet, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Kent yöneticilerine seslenen Acar, şu ifadeleri kullandı:'Bir metropolün göbeğinde böyle bir yaşam kabul edilemez. Sosyal belediyecilik; forma, ayakkabı ya da tablet dağıtmaktan ibaret değildir. Asıl öncelik, sabah 07:00'de okula giden bir çocuğun saat 14:00'e kadar aç kalmamasını sağlamaktır. Beslenmesi olmayan bir çocuk dersine nasıl odaklanabilir?'

'Lüks Projeler Değil, İnsan Onuru Öncelenmeli'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe planlamasını eleştiren Acar, 2 milyar 750 milyon liralık kültür merkezi projesine dikkat çekerek tepkisini dile getirdi:

Öncelik Tartışması: 'Şehirde zaten kültür merkezleri varken, insanlar bir göz odada barınma ve gıda sorunu yaşarken bu kadar büyük bir bütçeyi lüks projelere ayırmak Allah'tan reva mıdır?'

Gaziantep Modeli Çağrısı: 'Belediyelerin mali yapısı güçlü. Gelin bu gücü lüks binalara değil, ihtiyacı olan ailelere harcayalım. Türkiye'ye örnek bir model olalım.'

Saha Taraması Talebi: 'İnsanlar kurumlara ulaşamayabilir. Valilik, kaymakamlık ve belediyeler ekipler kurup sokak sokak tarama yapmalı; kimsesizlerin kimsesi olmalıdır.'

'Komşusu Açken Tok Yatan Bizden Değildir'

Açıklamasını bir hadis-i şerif ile sonlandıran Acar, Belediye Başkanı Fatma Şahin'e seslenerek; 'Sizler villalarınızda oturup devasa kongre merkezleri projelendirirken, bu çocuklar aç yatıyor. Bu vebalin altından kalkamazsınız. Acilen sosyal hizmetleri harekete geçirin,' dedi.

Kaynak : PERRE