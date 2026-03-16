Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında bir süredir uygulanan işlem kısıtlamalarına dair yeni bir karar aldı. Kurul tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, açığa satış yasağı ile kredili sermaye piyasası işlemlerine yönelik esneklik sağlayan tedbirlerin uygulama süresi uzatıldı.

Öz Kaynak Oranı Uygulaması Esnetilmeye Devam Ediliyor

SPK'nın aldığı karar doğrultusunda, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması kararı geçerliliğini koruyacak. Bununla birlikte, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin mevcut tedbirler de 27 Mart seans sonuna kadar kesintisiz olarak uygulanmaya devam edecek.

