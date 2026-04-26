Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği sebze üretim merkeziyle vatandaşlara uygun fiyatlı ve taze gıda ulaştırmaya devam ediyor.

Üretimden Halka Uygun Fiyatlı Gıda

Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulan üretim merkezinde marul, yeşil soğan, maydanoz, ıspanak, tere, roka ve turp yaprağı gibi ürünler vatandaşlara sunuldu. Sonbahar ve kış döneminde gerçekleştirilen üretimle hem yerel üretim desteklendi hem de dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlandı.

14 Binden Fazla Ürün Vatandaşla Buluştu

15 Ekim'den bu yana süren üretim sürecinde toplam 14 bin 285 deste sebze ve yeşillik satışının gerçekleştirildiği bildirildi.

'Dayanışma Ekonomisini Büyütüyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, üretim merkezinin hem üreticiye hem vatandaşa katkı sunduğunu belirterek, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirdiklerini ifade ederek, 'Vatandaşlarımızın sağlıklı, taze ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Bu üretim merkeziyle hem kadın kooperatiflerimizi destekliyor hem de hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunuyoruz. Yerel üretimi teşvik ederek, emek temelli dayanışmayı büyütüyor; Adıyaman'da sosyal belediyeciliğin güçlü örneklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz' dedi.

Yazlık sebze hazırlığı başladı

Üretim merkezinde önümüzdeki dönemde domates, patlıcan ve yeşil biber gibi yazlık sebzelerin de üretimine başlanacağı bildirildi.

