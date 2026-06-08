Adıyaman'da deprem sonrası inşa edilen Örenli TOKİ Deprem Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, uzun süredir devam ettiğini belirttikleri sorunların çözüme kavuşması için bir araya geldi. Özellikle Örenli TOKİ 1. Etap sakinleri, yönetim hizmetlerinden doğalgaz giderlerine, aidat artışlarından altyapı eksikliklerine kadar birçok konuda yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek seslerini ilgili kurumlara duyurmak istediklerini ifade ettiler.

Toplantıda vatandaşların en fazla üzerinde durduğu konuların başında doğalgaz ücretleri geldi. Kış aylarından bu yana yüksek gelen doğalgaz giderlerinden şikâyetçi olduklarını belirten site sakinleri, bu konuda gerekli incelemelerin yapılmasını ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini beklediklerini söyledi.

Site sakinleri, yönetim hizmetlerinin de beklentileri tam olarak karşılamadığını düşündüklerini ifade ederek bina temizlikleri, çevre düzeni ve ortak kullanım alanlarında daha düzenli çalışmalar yapılmasını talep etti. Günlük yaşamı doğrudan etkileyen bu eksikliklerin kısa sürede giderilmesini isteyen vatandaşlar, deprem sonrası kurulan bu yeni yaşam alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesini istediklerini belirttiler.

Toplantıda gündeme gelen bir diğer önemli konu ise aidat artışları oldu. Vatandaşların paylaştığı ödeme bilgilerinde, Mayıs ayında 1.001 TL olan aidatın Haziran ayında 1.553 TL'ye yükseldiği görülürken, site sakinleri bu artışın mevcut ekonomik şartlarda aile bütçelerini zorladığını ifade ettiler.

Örenli TOKİ sakinleri, zaman zaman yaşanan sıcak su kesintileri ile sık sık arızalandığını belirttikleri asansörlerin de günlük yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi. Özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve sağlık sorunu bulunan vatandaşlar için bu durumun önemli bir sorun oluşturduğunu belirten site sakinleri, gerekli bakım ve kontrollerin düzenli şekilde yapılmasını istediler.

Vatandaşların dikkat çektiği bir başka konu ise içme suyu oldu. Şebeke suyunu içme suyu olarak kullanamadıklarını belirten site sakinleri, günlük ihtiyaçları için dışarıdan hazır içme suyu almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bu durumun aile bütçelerine ek yük getirdiğini söyleyen vatandaşlar, suyla ilgili yaşanan sıkıntının da çözüme kavuşturulmasını beklediklerini dile getirdiler.

Bir araya gelen vatandaşlar, dile getirdikleri sorunların herhangi bir tartışma oluşturmak amacı taşımadığını, tek beklentilerinin yaşadıkları sorunların çözülmesi olduğunu ifade ettiler. Deprem sonrası yeni yuvalarına kavuşan aileler, yönetim ve ilgili kurumların taleplerini değerlendirerek gerekli çalışmaları başlatmasını beklediklerini söyledi.

Adıyamanlılar Net'e ulaşan görüntülerde de vatandaşların bir araya gelerek yaşadıkları sorunları ve çözüm beklentilerini paylaştıkları görüldü. Bölge sakinleri, seslerinin ilgili kurumlara ulaşmasını ve uzun süredir gündemlerinde yer alan sorunlarla ilgili gerekli çalışmaların başlatılmasını umut ettiklerini ifade ettiler.

Kaynak: Adıyamanlılar Net