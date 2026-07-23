Adıyaman Belediyesinin çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlediği yaz okullarına bu yıl 1.699 öğrenci kayıt yaptırdı.

16 Haziran'da başlayan kayıt sürecinin ardından yüzme, futbol, voleybol, basketbol, çocuk zumba ve tenis branşlarında kontenjanlar doldu. Yaz okullarında 1.350 öğrenci yüzme, 180 futbol, 80 voleybol, 65 basketbol, 14 çocuk zumba ve 10 öğrenci tenis eğitimine katılıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarla çocukların yaz tatilini spor yaparak değerlendirmesi ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesinden memnun olduğunu dile getiren Faruk Akboğa, 'Çocuklarımıza yüzme öğretiyorlar, harika vakit geçiriyorlar. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de yaz tatilini dolu dolu değerlendiriyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederiz' dedi.