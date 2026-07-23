Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar ve kentte sunulan meteorolojik hizmetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında erken uyarı sistemleri, hava tahminleri ve meteorolojik ölçümler değerlendirilirken, Adıyaman'da son ölçümlerde toprak üstü sıcaklığının 52,2 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Vali Küçük ayrıca Meteoroloji İl Müdürlüğü bahçesinde yer alan Rasat Parkı'nda incelemelerde bulunarak kullanılan ölçüm cihazlarını yerinde inceledi.

Meteoroloji İl Müdürü ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Abdullah Küçük'e, müdürlüğün çalışmaları, hava tahmin sistemleri, erken uyarı uygulamaları ve vatandaşlara sunulan meteorolojik hizmetler hakkında bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında Rasat Parkı'nı gezen Vali Küçük, burada kullanılan meteorolojik ölçüm cihazlarını inceleyerek yapılan ölçümlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Adıyaman'da toprak üstü sıcaklığı 52,2 derece, gölgede hava sıcaklığı 41,4 derece ve nem oranı ise yüzde 10 olarak kaydedildi. Bu değerler, kentte etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.