Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı, üniversitelerin konservatuvarları ile güzel sanatlar liselerinin özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz eğitimlerini sürdürüyor. Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesinde yürütülen program kapsamında öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde bire bir eğitim alarak sınavlara hazırlanıyor. İşitme, ses eğitimi, çalgı performansı, teknik yeterlilik ve sahne hâkimiyetini kapsayan uygulamalı derslerle desteklenen program, müzik alanında kariyer hedefleyen gençlere önemli bir fırsat sunuyor.

Yaklaşık bir eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda koro ve enstrüman eğitimlerinin yanı sıra özel yetenek sınavlarında değerlendirilen temel alanlara yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor. Dersler, Konservatuvar Müzik Öğretmeni Nesrin Aslancan rehberliğinde yürütülüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanata ilgi duyan gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, belediye olarak yalnızca fiziki yatırımlara değil, eğitim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalara da önem verdiklerini söyledi.

Tutdere, belediye konservatuvarında verilen bire bir eğitimlerle öğrencilerin özel yetenek sınavlarına en iyi şekilde hazırlandığını ifade ederek, gençlerin potansiyeline inandıklarını ve onların başarılarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ağustos ayında yapılacak özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerden Ali Mert Çekim ise haftada iki gün ücretsiz eğitim aldığını belirterek, işitme ve bağlama alanındaki çalışmaların sınav sürecine önemli katkı sağladığını söyledi.

Konservatuvar Müzik Öğretmeni Nesrin Aslancan da geçen yıl hazırlık eğitimi alan öğrencilerin hedefledikleri müzik kurumlarına yerleştiğini hatırlatarak, bu yıl da aynı kararlılıkla eğitimlere devam ettiklerini ifade etti.

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı tarafından sürdürülen ücretsiz hazırlık programıyla, müzik alanında eğitim almak isteyen gençlerin özel yetenek sınavlarına daha donanımlı hazırlanması ve kültür sanat alanındaki kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

Kaynak : PERRE