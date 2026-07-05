Ülkücülük, Türk milletinin manevi, ahlaki ve kültürel değerlerini yüceltmeyi, Türk-İslam sentezini temel alan bir milliyetçilik ideolojisidir.

İşte biz bunun için ülkücü olduk, bunun için il il sürgün olduk, ezildik, horlandık, tarandık... Ama asla vazgeçmedik. Ülkücülüğü özümsemişiz, davamızdan dönmedik, fırıldak olmadık...

Gerek makamsal gerekse parasal açıdan, şahsıma hiçbir katkısı olmayan bu ideolojinin inanmışlığıyla yolumuza devam ettik. Davamız büyüsün diye, köyde, kentte, sokakta, okulda her yerde inandığımız bu ideolojiyi yaymaya çalıştık. Defalarca uyarılmamıza rağmen korkmadık, yılmadık, vazgeçmedik. Çünkü davamız kutsal, davamız doğru bir yoldur...

Ülkücülüğü anlatırken, vatansever olunuz dedik, milliyetçi Müslüman olunuz dedik, dava uğruna ölünürse şehit, kalırsanız gazisiniz dedik, emperyalizme karşı olunuz dedik, dik durunuz, birlik olunuz, bölünmeyin, parçalanmayın dedik ve aynısını yaşamaya çalıştık ve yapmaya devam edeceğim...

Ancak bazı noktaları biz mi ihmal ettik, yoksa zaman mı değişti veyahut insanlar mı kaypak oldu? Mesela; yalaka olmayın, fırıldak olmayın, kayıtsız şartsız İTAAT etmeyin gibi kavramların üzerinde çok daha fazla durmak varmış... Baksanıza, günümüzde it izi kurt izine, çakal izi aslan izine karışmış. Herkes doğru, herkes haklı ama gerçek öyle değil, doğru tektir...

Ülkücülük öğretisinin baş kahramanı Rahmetli Başbuğ'dur, rahmetli birine hain demişse, o haindir. Ondan medet beklenmez, kurucu önder, statü falan hikâye...! Bunlar ülkücülüğün kitabında yazmaz...

Ülkücülük açıktır, nettir, hile hurda içermez. Ülkücülüğün zamanı, mekânı, partisi yoktur.

Yıl 1978, Kayseri Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi pansiyonu; seminere gelen genç delikanlı Reis şöyle demişti: "Ülkü Ocakları bağımsız bir dernektir, kimsenin arka bahçesi değildir, kayıtsız şartsız hiçbir partiye, kurum ve kuruluşa hizmet etmez. Partinin fikirleri bize uygun ise birlikte yol alırız, değişiklik hissedersek ayrılırız..." İşte gerçek Reis, işte dava adamı... Sen neymişsin be Reis, bugünleri mi gördün?

Bir bakın halimize, bölük pörçük olmuşuz, düşünce yapısı benzer ama parti ve yandaşları birbirine düşman...!

Ey Türk Milleti, titre ve kendine dön!!!

Yeni bir kurtuluş savaşı istemiyoruz.