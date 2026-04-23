"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler geleceğin gülü, yıldızı, ışığısınız!" Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan, yarınlara duyulan inancın adıdır. 106 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyor, geleceğimizi çocuklarımızın yüreğinde büyütüyoruz.

Artık öğrenelim; Tapındıgımız, sadece Allah'tır, Dinimiz İslam, kitabımız Kur'an dır, Peygamberimiz Hz.Muhammed(S.A.V)dir. Halifelerimiz vardır, kutsallarimiz vardır, maneviyatla dolu bir geçmişimiz vardır...Vatanımız Türkiye,,Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu sebeple, Asil bir Milletiz ve gururluyuz..!Başka bir Önder falan filan tanımayız! Bazılarının hoşuna gitsede gitmese de, durum net, tartışmaya bile açık değildir..!

Şöyle bir tarihin derinliklerine baktığımızda, Atatürk ve yol arkadaşları, en zor şartlarda bile, neler becermişler neler...kara hava, demir yolları, envai fabrikalar, akla hayale gelmeyecek kadar kurum ve kuruluşları inşa edip, Türk milletine armağan etmisler. Basta Atatürk olmak üzere hepsinden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun..

Peki bu kurum ve kuruluslar şimdi ne durumda? Ne yazik ki! çoğunun yerinde yeller esiyor. Satılanlan mı dersiniz hibe edilen mi dersiniz, peşkeş cekilenler de cabası..!

Ancak unutmayın, 23 nisanın çocukları, yarının büyükleridir. O çocuklar umudumuzdur. Onlar; yarınlarını yeniden dizayn edecekler, aydınlık bir Türkiye yaratacaklarına inanıyor ve onları çok seviyoruz...

Tüm dünya çocuklarına armağan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun...

Yüksek Mühendis-Eğitimci