Liderlik

Lider;

her şeyin yolunda gittiği,

süreçlerin olağan akışında ilerlediği zamanlarda değil;

krizlerin,

büyük felaketlerin,

savaşların,

terör olaylarının,

derin toplumsal gerilimlerin ve ciddi ekonomik sıkıntıların,

yaşandığı dönemlerde ortaya çıkar ve kendini gösterir.



İşte lider, tam da böyle zamanlarda;

duruşuyla,

aldığı kararlarla,

toplumun gönlünü kazanma becerisiyle,

insanlara umut ve çıkış yolu olma yeteneğiyle,

farkını ortaya koyar.



Son gelişmeler ve alınan Mutlak Butlan kararının ardından;

liderliği,

gelen kişi mi gösterecek,

giden kişi mi gösterecek,

yoksa başka biri mi öne çıkacak?



Partilinin ve halkın gönlünü kim kazanacak?



İşte liderliğin gerçek anlamda,

sınandığı ve ortaya çıktığı zaman tam da bu zamandır.

Bayram Mesajları

Kurban ve Ramazan bayramlarında;

aile bireyleri,

kardeşler,

akrabalar,

dostlar,

komşular ve iş arkadaşları arasında bayramlaşmanın,

yalnızca sosyal medya mesajlarıyla sınırlandırılması,

ilerleyen yıllarda,

sosyolojik açıdan yalnızlığa ve neticesinde,

mutsuzluğa zemin hazırlayabilecektir.



Bu şekilde yapılan bayramlaşma,

bu müstesna günlerin anlam ve önemini,

tam olarak yansıtmamaktadır.



Çünkü bir ses duymak,

bir el sıkmak,

bir gönüle dokunmak;

bazen onlarca mesajdan çok daha kıymetlidir.

Sonuç olarak;

mümkünse telefonla aramak,

imkân varsa bizzat ziyaret etmek gerekir.

Bu yaklaşım, bayramın manevi değerini artırırken;

sevgi, muhabbet ve gönül bağlarının,

daha da güçlenmesine vesile olacaktır.





Kurban Derisi

Ülkemizde Kurban Bayramı’nda yaklaşık,

3 milyon küçükbaş ve 1 milyon büyükbaş,

hayvan kesildiği düşünüldüğünde,

ortaya çıkan derilerin önemli bir kısmı,

maalesef çöpe gitmektedir.



Bugün bir deri ceketin,

ortalama 10 bin TL’ye satıldığı düşünüldüğünde,

bu derilerin değerlendirilmek,

yerine atık hâline gelmesi,

milli ekonomimiz açısından önemli bir kayıp ve israftır.



Dünya deri sektöründe,

önemli bir potansiyele sahip olan ülkemizde,

bu kaynağın değerlendirilmesi için,

ilgili bakanlıkların öncülüğünde,

gerekli adımların atılması;

hem istihdama katkı sağlayacak,

hem de milli ekonomimize,

önemli bir değer kazandıracaktır.