Eliot Spitzer

- Görevi: New York Valisi

- Tür: Aldatma / fuhuş skandalı

- İstifa: 17 Mart 2008





Anthony Weiner

- Görevi: ABD Temsilciler Meclisi Üyesi

- Tür: Cinsel içerikli mesajlaşma / istismar

- İstifa: 23 Haziran 2011





John Profumo

- Görevi: Birleşik Krallık Savaş Bakanı

- Tür: Aldatma / uygunsuz ilişki

- İstifa: 5 Haziran 1963



Dominique Strauss-Kahn

- Görevi: IMF Başkanı

- Tür: Cinsel saldırı iddiası

- İstifa: 18 Mayıs 2011





Silvio Berlusconi

- Görevi: İtalya Başbakanı

- Tür: Cinsel içerikli skandal / reşit olmayanla ilişki iddiası

- İstifa: 12 Kasım 2011





Moshe Katsav

- Görevi: İsrail Cumhurbaşkanı

- Tür: Cinsel saldırı / tecavüz (mahkûmiyet)

- İstifa: 1 Temmuz 2007



John Edwards

- Görevi: ABD Senatörü / Başkan Adayı

- Tür: Aldatma

- Siyasi bitiş: 2008





Gary Hart

- Görevi: ABD Senatörü / Başkan Aday Adayı

- Tür: Aldatma

- Çekilme: 8 Mayıs 1987





Yukarıda bazı örneklerden görüldüğü üzere,



Dünyanın her yerinde sistem aynıdır.



Eğer bir insan;

siyasete talipse…



uygunsuz ilişki,

taciz,

aldatma

gibi davranışların hiçbirine yer yoktur.



Çünkü;



Siyasetçinin en büyük sermayesi güvendir.



- Siyasetçinin aldatması, “özel hayat” değildir;

karakter ve dürüstlük meselesidir.



Eğer siyasetçi;



“Ben yakalanmam, iz bırakmam, kimse ispat edemez”



diyerek her türlü uygunsuzluğa kapı aralayıp…



Hem siyasetimi yaparım,

hem de her türlü uygunsuz ilişkileri devam ettiririm diyorsa…



Hitap ettiği halka en büyük ihaneti yapıyordur.



Çünkü siyaset;

milletin derdine çözüm arayan,

milletin yükünü omuzlayan,

milletin güvenine emanet edilen bir makamdır.



Ve o makam;



en küçük bir güven kaybını bile kaldırmaz.



Bu nedenle;



Milletin umut bağladığı,



tüm sorunlarının çözüm merkezi olan siyaseti icra ederken,



sorumluluk aldığın halkı bir kaosa,

girdaba sürüklemeye,

hiç bir siyasetçinin hakkı yoktur.

Bunları bile bile yola çıkıp,

nefsine hâkim olamıyorsan



tek bir yol vardır;



SİYASETE GİRMEYECEKSİN.



Ama buna rağmen girdiysen…



Görevdeysen İSTİFA EDECEKSİN,



değilsen SİYASETİ TERK EDECEKSİN.