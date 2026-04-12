ABD DE İRAN KÖKENLİ BİLİM ADAMLARI

Maryam Mirzakhani

• Doğum: 12 Mayıs 1977 – Tahran, İran

• Ölüm: 14 Temmuz 2017

• Köken: İran

• Görev: ABD – Stanford Üniversitesi

• Başarı alanı: Matematik (geometri, dinamik sistemler)

• Ödül: Fields Madalyası (2014)

Ali Javan

• Doğum: 26 Aralık 1926 – Tahran, İran

• Ölüm: 12 Eylül 2016

• Köken: İran

• Görev: ABD – MIT

• Başarı alanı: Fizik (lazer teknolojisi)

• Ödül: Albert Einstein Award, National Medal of Science (ABD)

Lotfi A. Zadeh

• Doğum: 4 Şubat 1921 – Tahran, İran

• Ölüm: 6 Eylül 2017

• Köken: İran

• Görev: ABD – UC Berkeley

• Başarı alanı: Yapay zekâ / matematik

• Ödül: IEEE Medal of Honor, Honda Prize

Firouz Naderi

• Doğum: 25 Mart 1946 – Şiraz, İran

• Ölüm: 9 Haziran 2023

• Köken: İran

• Görev: ABD – NASA / JPL

• Başarı alanı: Uzay bilimleri

• Ödül: NASA Distinguished Service Medal

Omid Farokhzad

• Doğum: 1970 – Tahran, İran

• Köken: İran

• Görev: ABD – Harvard Üniversitesi / Brigham and Women’s Hospital

• Başarı alanı: Nanoteknoloji, tıp

• Ödül: NIH Director’s Pioneer Award

ABD DE VENEZUELA KÖKENLİ BİLİM İNSANLARI

Baruj Benacerraf

• Doğum: 29 Ekim 1920 – Caracas, Venezuela

• Ölüm: 2 Ağustos 2011

• Köken: Venezuela

• Görev: ABD – Harvard Üniversitesi

• Başarı alanı: İmmünoloji

• Ödül: Nobel Tıp Ödülü (1980), National Medal of Science

Humberto Fernández-Morán

• Doğum: 18 Şubat 1924 – Maracaibo, Venezuela

• Ölüm: 17 Mart 1999

• Köken: Venezuela

• Görev: ABD – University of Chicago, NASA danışmanı

• Başarı alanı: Biyofizik

• Ödül: John Scott Award

Jacinto Convit

• Doğum: 11 Eylül 1913 – Caracas, Venezuela

• Ölüm: 12 Mayıs 2014

• Köken: Venezuela

• Görev: Venezuela / uluslararası sağlık kuruluşları

• Başarı alanı: Tıp (cüzzam ve tropikal hastalıklar)

• Ödül: Prince of Asturias Award, Nobel’e aday

Raimundo Villegas

• Doğum: 1931 – Maracaibo, Venezuela

• Ölüm: 2017

• Köken: Venezuela

• Görev: ABD ve Venezuela üniversiteleri

• Başarı alanı: Nörobilim / biyokimya

• Ödül: Venezuelan National Science Prize

Julian Chela-Flores

• Doğum: 1942 – Venezuela

• Köken: Venezuela

• Görev: İtalya ve uluslararası akademik kurumlar

• Başarı alanı: Astrobiyoloji / fizik

• Ödül: International Academy of Astronautics üyeliği

ABD DE LÜBNAN KÖKENLİ BİLİM İNSANLARI

Elias J. Corey

• Doğum: 12 Temmuz 1928 – ABD (Lübnan kökenli aile)

• Köken: Lübnan

• Görev: ABD – Harvard Üniversitesi

• Başarı alanı: Organik kimya

• Ödül: Nobel Kimya (1990), National Medal of Science

Huda Zoghbi

• Doğum: 1954 – Beyrut, Lübnan

• Köken: Lübnan

• Görev: ABD – Baylor College of Medicine

• Başarı alanı: Nörogenetik

• Ödül: Breakthrough Prize, Shaw Prize

ABD DE VE İSRAİL DE FİLİSTİN KÖKENLİ BİLİM İNSANLARI

Omar M. Yaghi

• Doğum: 1965 – Amman (Filistinli aile)

• Köken: Filistin

• Görev: ABD – UC Berkeley

• Başarı alanı: Kimya / malzeme bilimi

• Ödül: Wolf Prize, Balzan Prize

Hossam Haick

• Doğum: 1975 – Nasıra (Filistin kökenli, İsrail vatandaşı)

• Köken: Filistin

• Görev: İsrail – Technion

• Başarı alanı: Nanoteknoloji / biyomedikal

• Ödül: Humboldt Prize, Knight of the Order of Academic Palms

Ait oldukları,

mensubu bulundukları ülkelerde,

keşfedilemeyen ve yeterli imkân sunulmayan,

bu örnekler ile farklı ülke kökenli,

Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde,

faaliyet gösteren bilim insanları sayesinde;

Amerika Birleşik Devletleri,

ekonomik, teknolojik ve savunma sanayii alanlarında,

son derece güçlü ve belirleyici bir konuma ulaşmıştır.

ABD Bu elde ettiği gücü,

kendisine kazandıran bu bilim insanlarının,

ülkelerine karşı sergilediği sert politikalarla,

adeta şu mesajı vermektedir:

“Ben o kadar güçlüyüm ki;

sizin vatan evlatlarınız,

kendi ülkelerine uyguladığım sert politikalara rağmen,

bana hizmet etmeyi tercih ediyor.

Üstelik daha da güçlenmem,

daha etkili olmam için bilgi ve birikimlerini,

büyük bir gayretle benim için kullanmaya devam ediyorlar.”

Ve şöyle devam etmektedir:

“Biz, Amerika Birleşik Devletleri olarak;

sizin en zeki çocuklarınızın,

bize hizmet etmek için,

adeta sıraya girdiği bir sistem kurduk.

Onlar, sahip oldukları tüm zekâyı ve potansiyeli,

daha da güçlenmemiz için kullanmaya devam ediyorlar.”

Pekâlâ ülkelerin lokomotifi olan bu kesimler kimlerdir;

1. Dahiler (IQ 160 ve üzeri)

Oran: %0.01 (on binde 1)

1. Çok Üstün Zekâ (IQ 140–159)

Oran: %0.4 – %1

1. Üstün Zekâ (IQ 130–139)

Oran: %2 – %3

Üstün zekâ kendiliğinden değil,

erken fark edilip,

doğru yönlendirilirse değere dönüşür

Bu kesimi açığa çıkarıp,

değerlendirme için mutlaka,

devlet politikası olmak zorundadır.

Bu politika Heptit B, BCG, Altılı Karma,

vs gibi aşılarda olduğu gibi zeka testini,

rutin haline getirme artık kaçınılmaz olmalıdır.

Bu zeka testini dünyada,

en iyi bir şekilde yapıp ona göre,

eğitim veren ilk beş ülke sırasıyla ;

1. Singapur → 9–10 yaş

2. Güney Kore → 10–12 yaş

3. İsrail → 8–10 yaş

4. Finlandiya → 7–11 yaş

5. Amerika Birleşik Devletleri 8–12 yaş

Bu ülkeler şunu yapıyor:

“Zekâyı tesadüfe bırakmıyor, sistemle yönetiyor.”

Birde yetişmiş zekayı,

ülkesine kazandıran transfer eden ülkeler vardır.

Pekâlâ bu işi en iyi yapan ilk beş ülke hangileridir;

1. Amerika Birleşik Devletleri

2. İsrail

3. Birleşik Krallık

4. Kanada

5. Almanya

Zekânın göçü sadece bir kayıp değil;

aynı zamanda başkalarının gücüne,

yapılan en büyük yatırımdır.

Hangi ülke olursa olsun, kural tektir:

Bu zeka testini yapmayıp,

o seviyedeki bireylere,

özel eğitim imkânı sunmaz ve onları,

gerektiği gibi değerlendirmezsen;

kendi ülkenin refah seviyesini düşürür,

geleceğini zayıflatır ve güvenliğini riske atarsın.

SON SÖZ

Zekâ, nadir bulunan;

Allah’ın insana bahşettiği büyük bir nimettir.

Onu gerçek değere dönüştüren ise kurulan sistemdir.

Ve ayet açıktır:

Bakara Suresi 164. Ayet

“…Şüphesiz ki bunda,

aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.”