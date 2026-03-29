12.10.2021 tarihinde tanıtımını yaptığım,

ilk kitabımın tanıtım yazısında ( https://www.adiyamanlilar.net/kemal-uysalin-ince-zeknin-kahramani-mamo-cete-adli-kitabi-cikti )

belirttiğim üzere,

“Anadolu’da Siyaset” adlı kitabımın son aşamasına gelinmiştir.

Bu Kitap Neyi Anlatıyor?

Pekâlâ, yayınlayacağım bu kitabın içeriği nedir?

12 Eylül öncesi ve sonrası,

akabinde 1988’den 2026 yılına kadar,

aktif bir şekilde içerisinde bulunduğum siyasi süreçleri,

tüm ayrıntılarına kadar ele alan bir eser olacaktır.

Bu kitap yalnızca,

Şambayat ve Adıyaman çerçevesiyle sınırlı değildir;

12 Eylül öncesinin acılarını,

12 Eylül sonrasının durumunu ve 28 Şubat sürecinde,

ailece yaşadığımız zorlu dönemleri de kapsamaktadır.

Fedakârlıklar, Vefa ve Vefasızlık

1990 ile 2000 yılları arasında,

aktif olarak içerisinde bulunduğum siyasi süreçleri,

yapmış olduğum maddi ve manevi fedakârlıkları,

bu fedakârlıkların neticesinde,

yaşanan insanı kahreden vefasızlıkları,

bunun yanında çok kıymetli,

vefalı ve kadirşinas siyasetçilerin kim olduğunu,

tüm açıklığıyla ortaya koyacağım.

Siyasetin Görünmeyen Yüzü

2000 ile 2026 yılları arasında,

bizzat aday olduğum belediye başkanlığı süreçlerinde;

• Milletvekilleri

• İl başkanları

• İlçe başkanları

• Belde başkanları

• Bürokrasideki kişiler

ve aynı zamanda;

• Çekirdek ailem

• Abim, ablam

• Yeğenlerim, kuzenlerim

• Akrabalarım, arkadaşlarım

• Yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızla

yaşadığım siyasi süreçlerdeki,

insanı “ölmekten beter eden” görüşmeleri,

objektif bir şekilde anlatmış olacağım.

Samimiyet mi, Samimiyetsizlik mi?

Bu görüşmelerdeki;

• Samimiyeti

• Samimiyetsizliği

• Vefayı

• Vefasızlığı

neredeyse tüm ayrıntılarına kadar okuyacaksınız.

Aday adaylığı ve seçim çalışmaları sürecinde,

insanların en yakınında dahi olsa,

nasıl korkunç ve inanılmaz derecede,

değişebildiğine bizzat şahit olacaksınız.

Adıyaman Siyasetinin İç Yüzü

Şu andaki ve son 25 yılda,

Adıyaman’daki milletvekillerinden ve il teşkilatlarından,

neleri talep ettiğimi,

niçin talep ettiğimi ve

bu taleplerin sonuçlarını,

tüm açıklığıyla bulacaksınız.

Deprem ve Adaylık Süreci

2024 Şambayat Belediye Başkanlığı seçimlerine,

girmek üzere adaylığım söz konusu olduğunda;

6 Şubat depremi sabahı,

benim ölmediğimi duyunca ve görünce,

adaylık sürecinde diskalifiye olmadığım için üzülenleri

çok net ve çarpıcı bir şekilde sizlere sunacağım.

Siyasetin Gerçek Yüzü

Okurken;

• Son 50 yılın hem yöresel hem de ülke genelindeki

atmosferini,

• Siyasetin aslında toplumsal bir görev olduğunu,

• Topluma en iyi hizmetin doğru siyasetle,

mümkün olduğunu, aynı zamanda;

Siyaset yapılırken en yakınının bile,

nasıl bambaşka ve korkunç bir kişiliğe,

bürünebildiğini dehşetle okuyacaksınız.

Siyasetçi Kimdir?

Siyasetçiler ikiye ayrılır:

1. Emeksiz, masrafsız, zahmetsiz bir şekilde,

listelerde yer bulup siyasete girenler

2. Zahmet çekerek, bedel ödeyerek siyaset yapanlar

Ve bu da kendi içinde üçe ayrılır:

• Az yorulanlar

• Çok yorulanlar

• Çok çok yorulup ağır bedeller ödeyen,

ihanetlere uğrayan ve yol arkadaşlarında vefa bulamayanlar

Bir Dönemin Tanıklığı

İşte tüm bu aşamaları yaşayanları,

bizim gibi ciddi bedel ödeyenlerin,

bu süreçlerde irtibat kurduğu, son 35 yılın,

siyasi figürlerini ve seçmenlerini okuyacaksınız.

Belki de bu yazıyı okuyan birçok kişi,

bu kitabın içerisinde bizzat kendini bulacaktır.

Açık ve Net Bir Yüzleşme

Özellikle belirtmek isterim ki;

tüm siyasi çalışmalarım boyunca,

geçmişten bugüne kadar irtibat kurduğum,

tüm siyasetçiler ve seçim süreçlerinde görüştüğüm kişiler,

yaptığımız görüşmelerle birlikte;

sonuçları, samimiyetleri ve samimiyetsizlikleriyle,

açık ve net bir şekilde ortaya konulacaktır.

Son Söz

Bu süreç, kitap yayınlanana kadar yapılacak,

eklemelerle devam edecektir.

Tüm bu eklemeler ve düzenlemeler,

titizlikle tamamlandıktan sonra,

yayınlayacağım bu kitabı;

heyecanlı bir film izler gibi,

zevkle ve ibretle okuyacağınız bir eser olarak,

siz değerli kamuoyuna sunacağımı ifade etmek isterim.