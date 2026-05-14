14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ!

Toprağı emekle yoğuran, üretimiyle ülkemizin geleceğine güç veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan, ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunan bütün üreticilerimize teşekkür ediyor; emeklerinin karşılığını aldıkları, bereketli ve verimli bir yıl diliyorum.

Ancak bugün yalnızca bir kutlama günü değil; aynı zamanda üreticinin yaşadığı zorlukları görme ve anlama günüdür. Çünkü tarlada emeğini büyüten çiftçi, ne yazık ki çoğu zaman ürettiğinin karşılığını alamıyor. Mazot, gübre, yem, tohum ve enerji maliyetleri her geçen gün artarken; üreticinin kazancı aynı oranda büyümüyor. Birçok çiftçi borçla üretim yapıyor, hasat sonunda ise emeğinin gerçek değerine ulaşamıyor.

Oysa çiftçi yalnızca kendi geçimini sağlamaz; bir ülkenin gıda güvenliğini, ekonomik bağımsızlığını ve geleceğini de ayakta tutar. Soframıza gelen her lokmada, sabahın ilk ışığında başlayan bir emeğin izi vardır. Yağmurun, kuraklığın, donun ve artan maliyetlerin arasında üretmeye devam eden çiftçi, aslında toplumun en büyük fedakârlığını üstlenmektedir.

Bugün market raflarındaki fiyat artışlarından şikâyet eden herkesin bilmesi gereken bir gerçek var: Üretici kazanamazsa üretim sürdürülemez. Çiftçinin toprağında kalabilmesi, gençlerin yeniden tarıma yönelmesi ve ülkenin kendi kendine yetebilen bir yapıyı koruyabilmesi için üreticinin desteklenmesi şarttır. Adil fiyat politikaları, düşük maliyetli üretim imkânları ve sürdürülebilir tarım destekleri artık bir tercih değil, zorunluluktur.

Çiftçinin yüzünün güldüğü bir ülke, geleceğe daha güvenle bakar. Çünkü üretim varsa umut vardır; emek varsa bereket vardır.

Bu vesileyle, tüm zorluklara rağmen toprağını terk etmeyen, üretmeye devam eden tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü bir kez daha kutluyor; alın terlerinin değer gördüğü, emeğin hak ettiği karşılığı bulduğu günlerin çoğalmasını diliyorum.

