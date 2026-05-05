Kurban Bayramı yaklaşırken toplumun geniş kesimlerinde aynı soru yankılanıyor: İbadetini yerine getirmek isteyen insanlar, geçim derdinin gölgesinde nasıl nefes alacak? Bu sözler elbette hayatın yükünü omuzlarında hissetmeyenlere değil; ay sonunu hesaplayarak yaşayanlara, temel ihtiyaçlarını dahi planlamak zorunda kalanlara…

Kurban, yalnızca bir dini vecibe değildir; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve toplumsal bağların güçlenmesinin en somut simgelerinden biridir. Ancak bugün gelinen noktada, bu ibadet birçok emekli, işçi ve esnaf için manevi bir sorumluluğun ötesine geçerek ciddi bir ekonomik yük halini almıştır. Gelir-gider dengesini kurmakta zorlanan, mutfak alışverişinde bile kalem kalem hesap yapan insanlar için kurban kesmek artık çoğu zaman erişilemez bir noktadadır.

Bir yanda, yıl boyunca sofralarına et koyamayan ya da ancak gramla alabilen dar gelirli aileler; diğer yanda ise geçmişte emekli olduğunda birikimleriyle ev ya da araba sahibi olabilen bir neslin hatıraları… Bu keskin karşıtlık, sadece ekonomik şartlardaki değişimi değil, aynı zamanda toplumun refah algısındaki kırılmayı da gözler önüne sermektedir.

Öte yandan gençler, hayatlarının en önemli adımlarından biri olan evlilik konusunda ciddi bir belirsizlik içindedir. “Nasıl bir yuva kuracağız?” sorusu artık sadece bir kaygı değil, somut bir çıkmaz haline gelmiştir. Yuva kurabilenler ise artan yaşam maliyetleri, kira baskısı ve geçim sıkıntısı nedeniyle bu birlikteliği sürdürebilmenin mücadelesini vermektedir. Bu durum, yalnızca bireyleri değil; aile yapısını ve dolayısıyla toplumun geleceğini de doğrudan etkilemektedir.

Kurban Bayramı gibi dayanışma ve yardımlaşmanın öne çıktığı dönemler, bu gerçekleri daha görünür kılmaktadır. Oysa bu günler, yalnızca bireysel ibadetlerin yerine getirildiği zamanlar değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluğun da hatırlandığı özel anlardır. İhtiyaç sahiplerine ulaşan yardımların artırılması, paylaşma bilincinin güçlendirilmesi ve sosyal adaletin tesisine yönelik adımların atılması, bayramın ruhuna daha uygun bir yaklaşım olacaktır.

Unutulmamalıdır ki kurban, sadece kesilen bir hayvandan ibaret değildir. Asıl anlamı; paylaşmak, bölüşmek ve kimseyi geride bırakmamaktır. Bugün kurban kesemeyenlerin de bu manevi atmosferin dışında kalmaması için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Belki de bu bayram, daha fazla empati kurmanın, daha çok paylaşmanın ve dayanışmayı gerçek anlamda hissettirmenin zamanı olmalıdır. Gelin bu emekçileri hiç olmazsa Kurban Bayramında düşünün!…