Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneltilen; insanları kökeni ve inancı üzerinden hedef alan, toplumu ayrıştıran hiçbir söz kalbimizde karşılık bulmaz. Çünkü biliriz ki böyle bir dil, yalnızca incitir, yalnızca uzaklaştırır, yalnızca yaralar.

“Kılıç artığı” gibi ifadelerle insanları yaftalamak; geçmişin acılarını bugünün vicdanına taşımaktan başka bir şey değildir. Oysa acılar yarıştırılmaz, kimlikler üzerinden insanlık sınanmaz. Her söz ya bir yarayı derinleştirir ya da bir kalbi onarır.

Bizim durduğumuz yer bellidir: İnsanı, olduğu gibi kabul eden; kökeninden, inancından, geçmişinden bağımsız olarak değer veren bir anlayışın yanındayız. Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilin tarafındayız.

Çünkü en zor zamanlarda bile insan kalabilmek, her şeyden daha kıymetlidir. Ve biz, insan kalmanın onurunu savunmaya devam edeceğiz.