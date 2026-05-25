Son zamanlarda yaşananlar, bırakın partili olmayı, bir insan olarak beni derinden üzmüştür. CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir.

Partililerin karşı karşıya getirilmesi; hem parti vicdanını hem de kamu vicdanını derinden yaralamıştır.

Yıllarca #CHP’nin bayrağını onurla taşıdım. Kim genel başkanım olduysa saygıyla yanında durdum, partimin projelerini halkın içinde anlattım. Basın yönümle demokrasiye katkı sunmaya çalıştım. Gençlik kollarından kadın kollarına, milletvekili aday adaylığına ve milletvekili adaylığı sürecine kadar partimin her kademesinde emek verdim.

Ben hiçbir zaman rüzgâra göre yön değiştirmedim. Anadolu’da, Adıyaman’da tırnaklarımla mücadele ettim. Akçeli işlerle hiçbir zaman işim olmadı. Genel Merkez’de kim ne yaptı, nasıl geldi; bunlar elbette kamuoyunun ve partinin değerlendireceği meselelerdir. Son dönemde yaşananlar beni de üzmüştür.

Ancak üzülmek başka, insanları taraf olmaya zorlamak başka bir şeydir.

AKP’nin yıllarca kullandığı “Taraf olmayan bertaraf olur” anlayışının bugün CHP içinde de görülmesi beni ayrıca yaralamaktadır. Sanki bir savaş alanındayız… Oysa ben ne “o” tarafım ne “bu” taraf. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Tüm genel başkanlarımın mitinglerinde bayrak salladım, seçilen herkesi saygıyla kutladım.

Benim tarafım belli:Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün partisi.

Beni taraf tutmaya zorlayanlar, sırf sessiz kaldım diye sosyal medyada adeta linç etmeye çalıştı. Oysa eşimin bir yakınının vefatı nedeniyle bir kaç gündür partide aktif olamamıştım. Ama soruyorum:Benim kadar mücadele ettiniz mi?

Ben ülke meselelerini anlatırken, AKP trollerinin saldırılarına uğrarken neredeydiniz? Üreticilerin hakkını savunduğum için yıllarca yargılanırken neden sesiniz çıkmadı?

Şimdi çıkıp “Milletvekili olmak için sustu” diyorsunuz.Bilinsin ki hiçbir makam, hiçbir unvan benim onurumdan daha değerli değildir.

Hayatım boyunca doğruları savunmaya çalıştım. Benim siyaset anlayışım; hakaret değil, saygı ve demokrasi üzerine kuruludur. Eleştiri elbette olur, olmalıdır da… Ancak hakareti ne bir sosyal demokrata ne de herhangi bir insana yakıştırırım.

Bugün herkes birbirini suçluyor, birbirini ötekileştiriyor. Oysa CHP’lilerin birbirine zarar vermesi kimseye fayda sağlamaz.

Madem suçlu aranıyor, ben suçumu itiraf ediyorum:İyi bir Atatürkçü ve iyi bir Cumhuriyet Halk Partili olmak.