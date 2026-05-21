O siyasetin temiz yüzlüsüdür.

O dürüstlüğüyle zirve yapmış, alçak gönüllü, halk adamıdır.

O sarayların kapı kulluğunu kabul etmemiş, topyekun istifa ederek, hakkın haklının yanında durmayı tercih etmiştir.

O güçlünün değil, fakirin yanında olmayı yeğlemiştir.

O Adıyamana geldiğinde, basına poz vermek yerine, halka karışmış, sorunlarını dinlemiş rapor etmiş, çözüm noktalarını aramış, halkın duygularına ortak olmuş, duygulanmış, üzülenlerle üzülmüş, ağlayanlarla birlikte ağlayan biridir.

O bir bilim insanıdır.

O bir hekimdir.

O bir çiftçi çocuğudur ve tarım başkanlığını layıkıyla yapmış biridir.

Peki kimdir bu güzel insan?

Zatı muhterem; Ahmet Eşref Fakibaba'dir. Fakıbaba deyip geçmeyelim. Mensubu olduğu siyasi partisinden istifa ederken, Millet vekilliğinden de istifa eden sayılı siyasetçilerden biridir. Satmamıştır, satılmamıştır, hele fırıldak hiç olmamıştır.

Sayın vekilim ne mutlu sana..

Sayın vekilim, sen siyasetin yüz akısın, insanlığın adresisin..

İYİ ki varsın, İYİ ki bizimlesin.