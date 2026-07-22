Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Sümerevler Mahallesi'nde Eğri Çayı Parkı içerisinde yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat alanını gezen Vali Küçük, projenin son durumu, gelinen aşama ve planlanan iş takvimi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tamamlandığında kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunması beklenen yatırımın planlanan süreç içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

Vali Abdullah Küçük, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, yapımı süren Kültür Merkezi'nin eğitimden sanata, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti.

Kültür Merkezi'nin Adıyaman'ın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Küçük, yatırımın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.