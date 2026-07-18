Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kent genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz saatlerinde larva üreme alanlarında, gece ise uçkun haşerelere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ekip mahallelerde düzenli ilaçlama yaparken, her mahallenin iki günde bir ilaçlandığı bildirildi.

Belediye ekipleri gündüz saatlerinde dere yatakları, su birikintileri, mazgallar ve riskli alanlarda larva ilaçlaması gerçekleştirerek sivrisineklerin çoğalmasını larva döneminde önlemeyi hedefliyor.

Akşam saatlerinde ise 7 farklı ilaçlama ekibi, araç üstü ULV sistemleriyle kent genelindeki mahallelerde sivrisinek, üvez ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi'nin hazırladığı program kapsamında her mahalle iki günde bir düzenli olarak ilaçlanırken, ekipler ay boyunca yaklaşık 10 bin kilometrelik alanda çalışma yürütüyor.

Çalışmaları değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halk sağlığını korumaya yönelik hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirterek, yaz aylarında vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını söyledi.

Tutdere açıklamasında, "Yaz aylarında vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilaçlama çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Gündüz ekiplerimiz larva üreme alanlarını titizlikle ilaçlarken, akşam saatlerinde 7 ayrı ekibimiz mahallelerimizin tamamında düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor. Her mahallemizi iki günde bir ilaçlayarak sivrisinek ve diğer haşerelere karşı etkin mücadele ediyoruz. Halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek, hemşehrilerimizin yaşam konforunu artırmak için sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, yaz boyunca larva kaynaklarının kontrol altına alınması ve uçkun haşerelere karşı düzenli ilaçlama çalışmalarının planlanan program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.