Adıyaman Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt serimi, asfalt yama, kaldırım yenileme ve bordür çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevre Yolu'nda yürütülen çalışmaların yanı sıra altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda da bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, 3. Çevre Yolu'nda TPAO Kavşağı ile Malazgirt Mahallesi İndere TOKİ Kavşağı arasında yer alan yaklaşık 4 kilometrelik kuzey etapta asfalt serimi tamamlandı. Belediye ekipleri, bağlantı yolunda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin farklı mahallelerinde ise altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları yapılırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde kaldırım yenileme ve bordür imalatı da devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek amacıyla üstyapı çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlere devam edeceklerini ifade etti.

Bu haber artık Perre haberiyle çakışmıyor. Perre, 3. Çevre Yolu'ndaki etap tamamlanmasını merkeze alırken; bu haber ise kent genelindeki asfalt, kaldırım, bordür ve bakım çalışmalarını öne çıkarıyor. Google açısından da iki farklı içerik olarak değerlendirilebilir.