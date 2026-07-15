Adıyaman'da Filistin'e destek amacıyla gönüllüler tarafından düzenlenen Boykot Nöbeti, altıncı haftasında da devam etti. Her salı günü gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar, Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmek, boykot bilincini canlı tutmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yeni Meydan'da bir araya geldi.

Programda grup adına konuşan Seyda Karaman, buluşmanın herhangi bir siyasi parti ya da oluşumun çağrısıyla değil, vicdani sorumluluk duygusuyla gerçekleştirildiğini belirtti. Filistin'de yıllardır devam eden çatışmalarda en ağır bedeli sivillerin ödediğini ifade eden Karaman, çocukların, kadınların ve yaşlıların temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.

Toplanma amaçlarının nefret söylemini yaymak olmadığını dile getiren Karaman, haksızlık karşısında barışçıl yollarla seslerini duyurmak ve zulme uğrayan insanların yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti. Boykotun, bireylerin şiddete başvurmadan ortaya koyabileceği vicdani bir tepki yöntemi olduğunu belirterek, tüketim tercihleriyle toplumsal farkındalık oluşturulabileceğini söyledi.

Katılımcılara öfke yerine vicdanı ve adalet duygusunu büyütme çağrısında bulunan Karaman, Filistin için dua edilmesi, yardım kuruluşlarına destek verilmesi ve çevrenin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Barışçıl dayanışmanın önemine dikkat çeken Karaman, toplumsal duyarlılığın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Adıyaman'da faaliyet gösteren ve boykot kapsamında değerlendirilen bazı firmalara ilişkin hazırlanan dövizlerin de taşındığını belirten Karaman, vatandaşları her salı günü saat 20.30'da Yeni Meydan'da düzenlenen Boykot Nöbeti'ne katılmaya davet etti.

Programın sonunda dünyanın farklı bölgelerinde mağduriyet yaşayan tüm insanlar için dua edilirken, gönüllüler Filistin'e yönelik farkındalık çalışmalarını önümüzdeki haftalarda da sürdüreceklerini bildirdi.