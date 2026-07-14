Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çalışkan ile birlikte Ankara'da Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TÜYAB) Başkanı Mithat Olgun'u ziyaret etti. Görüşmede Adıyaman'ın tarımsal potansiyeli, hemşehri dayanışması ve Ankara'da görev yapan Adıyamanlıların kente sağlayacağı katkılar ele alındı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Zeki Dişkaya, Adıyamanlıların kamu kurumları ve önemli kuruluşlarda daha fazla görev üstlenmesinin şehir adına değer taşıdığını belirtti.

Dişkaya, kendi alanında başarılı çalışmalara imza atan TÜYAB Başkanı Mithat Olgun'u ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Ankara'da üst düzey görevlerde daha fazla Adıyamanlı hemşehriyi görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

TÜYAB Başkanı Mithat Olgun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyamanlı hemşehrilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.