Adıyaman Belediyesi, çocuklara yönelik hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla belediye personeline yönelik "Çocuk ve Çocukluğu Anlamak" çalıştayı düzenledi. İki gün süren programda çocuk hakları, çocuk güvenliği, etkili iletişim ve çocuk odaklı hizmet anlayışı ele alınırken, belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi ile Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevlerinde görev yapan personelin katıldığı çalıştay, Suna'nın Kızları iş birliğiyle 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında çocuk hakları, çocuk hakları temelli hizmet sunumu, çocuklarla etkili ve şiddetsiz iletişim yöntemleri, çocuk güvenliği ile çocuk koruma ve yönlendirme mekanizmaları interaktif oturumlarla değerlendirildi.

İki gün süren çalıştayda katılımcılar çocuk odaklı hizmet sunumuna ilişkin deneyimlerini paylaşırken, iyi uygulama örnekleri de ele alındı. Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını gözeten güvenli ve destekleyici ortamların oluşturulmasına yönelik yöntemler üzerinde duruldu.

Adıyaman Belediyesi, çocuk haklarını önceleyen, güvenli ve sağlıklı gelişimi destekleyen hizmet anlayışını güçlendirmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.