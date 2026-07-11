Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır'ı ziyaret ederek kentin öncelikli yatırım ve hizmet başlıklarını değerlendirdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen buluşmaya AK Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Ramazan Çiloğlu ile AK Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Engin Toklu da katıldı. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Adıyaman'ın ulaşım, sağlık ve devam eden kamu yatırımları ele alınırken, kentin geleceğine katkı sağlayacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya, Adıyaman'ın gelişimi açısından otobana bağlantı yolunun hayata geçirilmesi, 400 yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağının yeniden değerlendirilmesi ve kentte devam eden yatırımların hızlandırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Dişkaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'ın sağlık alanındaki bilgi ve tecrübesi ile Milletvekili Mustafa Alkayış'ın teşkilat deneyiminden en verimli şekilde yararlanılması gerektiğini belirtti. İl Başkanı Ekrem Çadır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'daki temsilcisi konumunda bulunduğunu ifade eden Dişkaya, bunun Adıyaman'a yeni yatırım ve projelerin kazandırılması açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ise milletvekilleri ve parti teşkilatıyla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, sağlık alanında önemli yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Başkan Çadır, Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından kırsal bölgelerde yaklaşık 300 kilometrelik yüksek standartlı yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bu yatırımların vatandaşların ulaşımına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ziyaret, Adıyaman'ın kalkınmasına katkı sunacak projeler ve ortak çalışma anlayışı üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.