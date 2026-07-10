Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zirve sürecinden görüntülerin yer aldığı videoyu takipçileriyle paylaşan Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nin Türkiye ve insanlık için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu. Ankara'nın dünya liderlerini ağırladığı zirveye ilişkin mesajında güven, uzlaşı kültürü ve umut ifadelerine yer veren Erdoğan, zirvenin insanlık adına yeni kapılar açan tarihi dönüm noktalarından biri olması yönündeki dileğini paylaştı. Emine Erdoğan'ın mesajına eşlik eden videoda da Ankara'da düzenlenen zirveden çeşitli görüntüler yer aldı.

Emine Erdoğan, NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Zirveden görüntülerin bulunduğu videoya da paylaşımında yer veren Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nin ülkeye ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Emine Erdoğan paylaşımında, “NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan video aracılığıyla NATO Ankara Zirvesi'nden görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.