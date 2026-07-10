Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürürken milli futbolcu Salih Özcan transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, serbest statüde bulunan Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını kamuoyuna duyurdu. Beşiktaş'ın resmi açıklamasıyla kesinlik kazanan transferin ardından milli futbolcu siyah-beyazlı kadroya katıldı. Kulüp tarafından yayımlanan duyuruda Salih Özcan'a Beşiktaş forması altında başarı dilekleri iletilirken, sözleşmenin süresine ilişkin detay da paylaşıldı. Yapılan anlaşmaya göre milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken, kontratta 1 yıllık opsiyon da bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin transfer açıklamasıyla Salih Özcan'ın siyah-beyazlı takıma katıldığı resmiyet kazandı.

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Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Salih Özcan ile anlaşmaya varıldığını resmi kanallarından duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, serbest statüdeki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, “Beşiktaşımıza Hoş Geldin Salih Özcan. Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın açıklamasının ardından milli futbolcu Salih Özcan'ın siyah-beyazlı ekibe transferi resmen duyurulmuş oldu.

Kaynak: TEKHA (TEK HABER AJANSI)