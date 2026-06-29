Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, İşitme Engelliler Türkiye Süper Ligi'nde başarılı bir sezonun ardından Türkiye ikinciliğini elde etti. Final müsabakasında İstanbul Sessizler Spor Kulübü ile karşılaşan Adıyaman temsilcisi, sezonu önemli bir dereceyle tamamladı.

Sivas'taki Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında geçen sezonun şampiyonu İstanbul Sessizler Spor Kulübü ile mücadele eden Adıyaman ekibi, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Buna rağmen ligi Türkiye ikincisi olarak tamamlayan takım, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, takımın elde ettiği başarı dolayısıyla yaptığı açıklamada, sezon boyunca gösterilen mücadele ve özverinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Tutdere, Türkiye ikinciliğinin Adıyaman adına değerli bir başarı olduğunu ifade ederek, engelli bireylerin sporda daha güçlü şekilde yer alması için desteklerinin süreceğini, gelecek sezon hedeflerinin ise şampiyonluk olduğunu söyledi.