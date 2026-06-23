Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı son değerlendirmelerin ardından profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 29'a yükseldi. Daha önce lisans almaya hak kazanan kulüplere ek olarak eksiklerini tamamlayan 8 kulüp daha ulusal lisans aldı. Böylece 2026-2027 sezonu öncesinde lisanslı kulüp sayısında önemli bir artış yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

Kulüp Lisans Kurulu'nun 21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ilk değerlendirmede birçok kulüp UEFA ve Ulusal Lisans almaya hak kazanmıştı.

İkinci değerlendirme toplantısında ise eksikliklerini tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Ankara Keçiörengücü, Bodrum Futbol Kulübü, Aliağa Futbol, Muş Spor, Altınordu ve Ankara Demirspor'a ulusal lisans verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise para cezası uygulayarak eksiklerin giderilmesi için 30 günlük ek süre tanıdı.

Son kararla birlikte 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi.