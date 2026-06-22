Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır'dan acı haber geldi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sağır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlçede üzüntüye neden olan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, Besni ilçesinde Adıyaman istikametinde Terbizek Köyü civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Medet Ergün yönetimindeki 31 SN 792 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Rıdvan Sağır idaresindeki 02 AGN 051 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.