Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Kızılcapınar Köyü grup yolunda yürütülen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma sayesinde bölgedeki ulaşım standardı yükselirken, köy sakinleri yeni yolun hem güvenliği hem de ulaşım süresini olumlu yönde etkilediğini belirtti. Tamamlanan proje, çevre köylerin şehir merkeziyle bağlantısını daha konforlu hale getirdi.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kızılcapınar Köyü grup yolu sıcak asfaltla yenilendi.

Tamamlanan proje ile Kızılcapınar Köyü başta olmak üzere çevredeki yerleşim yerlerinin ulaşım imkanları iyileştirildi.

Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yolun hizmete açılmasının ardından görüşlerini paylaşan vatandaşlar, yapılan çalışmadan memnun olduklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, yeni yol sayesinde şehir merkezine ulaşım süresinin kısaldığını belirterek, güzergâhta ulaşımın daha rahat hale geldiğini söyledi.

İncebağ, Sarıharman ve Kızılcapınar hattında tamamlanan çalışmalarla birlikte bölgedeki ulaşım konforunun arttığını ifade eden vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi'nin kent genelindeki yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.