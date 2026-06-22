Adıyaman-Çelikhan karayolunda kamyonet kasasında yolculuk yapan gençlerin sergilediği tehlikeli görüntüler tepkiye neden oldu. Seyir halindeki aracın arka bölümünde bulunan gençlerin güvenlik kurallarını hiçe sayan davranışları, hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı. Özellikle uçurumlu bölgelerde kaydedilen görüntüler, olası bir kazanın ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adıyaman-Çelikhan karayolunda meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan gençler dikkat çekti.

Çelikhan istikametine doğru ilerleyen kamyonetin arka kısmında bulunan 3 genç, seyir halindeyken çeşitli tehlikeli hareketlerde bulundu.

Yol güzergâhındaki uçurumlu bölgelerde yaşanan görüntüler çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafından endişeyle izlendi.

Olayı gören vatandaşlar, gençlerin can güvenliğini tehlikeye atan davranışlarına tepki göstererek denetimlerin artırılmasını istedi.

Yetkililer ise araç kasalarında yolcu taşınmasının ve seyir halindeyken tehlikeli hareketlerde bulunulmasının trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek vatandaşları kurallara uymaya davet etti.