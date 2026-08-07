Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında iki yıl süreyle şartlı akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin Kurumsal Akreditasyon Belgesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'e takdim edildi.

Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen belge takdim törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aydın ile Prof. Dr. Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cavidan Gül Varış, senato üyeleri ve kalite komisyonu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'nin üniversitenin kalite yolculuğunda önemli bir aşamayı temsil ettiğini belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade eden Keleş, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, araştırma-geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışının korunması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme süreci olarak görmediklerini ifade eden Keleş, bunun üniversitenin tüm faaliyetlerine yön veren, karar alma süreçlerini güçlendiren ve sürekli gelişimi esas alan bir yönetim anlayışı olduğunu dile getirdi. Elde edilen başarının üniversitenin tüm çalışanlarının ortak emeğiyle gerçekleştiğini belirten Keleş, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'a süreçte sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ise Kurumsal Akreditasyon Programı'nın yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi ve sürekli gelişim anlayışının yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kocabıçak, akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerde kalite kültürünün kurumsallaşmasını sağlayan önemli bir süreç olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorlu koşullara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin takdir edilmesi gereken bir başarı olduğunu ifade etti.