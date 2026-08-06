Adıyaman'da yaşanan silahlı olayda hayatını kaybeden Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Özbey'in vefatının ardından, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ile İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden taziye ve değerlendirme mesajları yayımladı.

İl Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Özbey'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Özbey'in dava arkadaşlığına, dürüst kişiliğine ve esnaf kimliğine dikkat çekti. Demir, Nedim Özbey'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diledi.

İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden ise olayın yalnızca iki aileyi değil, toplumun tamamını düşündürmesi gerektiğini belirtti. Çocuklar arasında başlayan bir tartışmanın büyüklerin müdahalesiyle geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurduğunu ifade eden Çimenden, yaşanan olayın herkes için önemli bir ders niteliği taşıdığını söyledi.

Çimenden açıklamasında, bir anlık öfke ve kontrolsüz davranışların uzun yıllar sürecek acılara neden olabileceğini belirterek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için sağduyu, diyalog ve öfke kontrolünün önemine dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Nedim Özbey'e Allah'tan rahmet dileyen Çimenden, yaşanan olayın ardından geride kalan ailelerin ve çocukların ağır bir süreçle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, toplumun bu tür olaylardan gerekli dersleri çıkarması gerektiğini kaydetti.

Yaşanan olayın ardından siyasi çevrelerden ve vatandaşlardan da benzer acıların tekrar yaşanmaması için sağduyu ve toplumsal dayanışma çağrıları yapılmaya devam ediyor.