Adıyaman'ın afetlere karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, deprem başta olmak üzere heyelan, kaya düşmesi, orman ve yerleşim alanı yangınları, kuraklık ile taşkın ve sel riskleri bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirilirken, olası afet senaryolarına yönelik alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem ve Risk Azaltma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda SANKO Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, kentte faaliyet gösteren 16 kamu kurum ve kuruluşundan uzmanlar ile teknik personel katıldı.

Program kapsamında afet türleri ayrı başlıklar altında ele alınırken, Adıyaman'ın mevcut risk haritası analiz edildi. Katılımcılar, ilin afetlere karşı mevcut durumu ile risk taşıyan bölgeleri değerlendirerek kurumların hazırlık kapasitesini artırmaya yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalıştayda konuşan Deprem ve Risk Azaltma Şube Müdürü Sedat Bozkurt, daha önce hazırlanan İl Risk Azaltma Planı hakkında bilgi verdi. Bozkurt, Adıyaman'ın afetler karşısındaki güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin yanı sıra karşı karşıya bulunduğu fırsat ve tehditlerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Uygulama bölümünde ise katılımcılar tarafından olası deprem senaryoları ile en kötü durum senaryoları oluşturuldu. Hazırlanan senaryolar üzerinden afet öncesinde alınabilecek tedbirler, müdahale süreçleri ve kurumlar arasındaki koordinasyon mekanizmaları ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Soru-cevap ve değerlendirme oturumuyla tamamlanan çalıştayın ardından yetkililer, güncellenecek İl Risk Azaltma Planı ile afet risklerinin azaltılmasının, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinin ve Adıyaman'ın gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.