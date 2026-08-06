Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adıyaman'da, bir spor merkezi tarafından halı sahaya kurulan iklimlendirme sistemi, futbolseverlere daha konforlu bir ortamda maç yapma imkanı sağlıyor.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle halı sahalarda spor yapmakta zorlanan vatandaşlar için harekete geçen spor merkezi yönetimi, sahada iklimlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kurulan sistem sayesinde saha içerisindeki sıcaklık düşürülürken, futbol oynayanlar daha serin bir ortamda spor yapabiliyor.

Maç yapan vatandaşlar, uygulamanın sıcak havalarda önemli bir rahatlık sağladığını belirterek, saha içerisinde adeta bahar havasında futbol oynadıklarını ifade etti.

Spor merkezi yetkilileri ise özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının sporcuları olumsuz etkilediğini gözlemlediklerini, bu nedenle hayata geçirilen iklimlendirme sistemiyle hem sporcuların konforunu artırmayı hem de daha sağlıklı bir spor ortamı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sistemin kurulmasıyla birlikte halı sahaya ilginin artığını dile getiren tesis yöneticisi Uğur Sever, 'Daha önce gelen vatandaşlarımız sıcak havadan dolayı maç yapamıyor hale geliyordu. Bizler gelen vatandaşlarımızın daha rahat maç yapabilmeleri için böyle bir sistem kurduk ve oldukça da beğenildi' diye konuştu.